Manchmal ist der Sport unbarmherzig. Das haben am Sonntag die Damen der Mad Dogs Mannheim in Spiel vier der Play-off-Halbfinalserie gegen den ECDC Memmingen Indians zu spüren bekommen. Beim Stand von 2:2 nach 60 Minuten waren in der Verlängerung erst 49 Sekunden gespielt, als Sonja Weidenfelder mit ihrem Tor zum 3:2-Sieg für Memmingen den Finaltraum des Mannheimer

...