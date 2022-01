„Nichts interessiert den Menschen so sehr wie der Mensch.“ Geprägt hat diesen Satz der Gründer des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ Rudolf Augstein. Und weil das Interesse an Menschen, die oft hoch geflogen und manchmal tief gefallen sind, besonders groß ist, bleibt der neugierige Blick, lässt man ihn über die Metropolregion Rhein-Neckar wandern, in regelmäßigen Abständen an einer Immobilie

...