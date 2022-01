Die Stichworte sind klar: Mehr Bildungsgerechtigkeit und bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zu beidem soll die Schaffung weiterer Ganztags-Grundschulen beitragen. Dem trägt die Stadt mit ihrem Ausbauplan Rechnung, der in etwa eine weitere Ganztags-Grundschule pro Jahr vorsieht. Im Spätsommer diesen Jahres soll auf dem Waldhof die Friedrich-Ebert-Schule starten, in den Folgejahren in

...