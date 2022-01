Der Montagabend ist friedlich verlaufen, befürchtete Zusammenstöße zwischen Polizei und Teilnehmern der nicht erlaubten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen sind ausgeblieben. Dennoch: Mannheim stand am Dienstag wieder bundesweit im Fokus, so berichtete etwa das ZDF in den Nachrichten um 9 Uhr über die angemeldete Menschenkette und über die verbotene Demonstration.

?Was ist

...