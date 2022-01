Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Teilnehmende bilden Menschenkette um das Mannheimer Rathaus: Erneut sind am Montagabend mehrere hundert Menschen einem Aufruf gefolgt und bilden eine Menschenkette um das Mannheimer Rathaus. Die angemeldete Versammlung verläuft nach ersten Angaben der Polizei störungsfrei.

Aktuelle Corona-Lage in Mannheim: Die Virusvariante Omikron wurde in Mannheim bisher in 56 Fällen nachgewiesen. Über die ersten sieben hatte die Stadt am 26. Dezember informiert. Im Klinikum wird die Lage täglich neu bewertet.

Rathaus-Center in Ludwigshafen - Passanten von verschlossenen Türen überrascht: Die Schließung hat sich noch nicht überall herumgesprochen, wie sich am Montag vor Ort zeigte. Ein Ladenbetreiber in der Mall besteht indes auf seinen Mietvertrag.

SV Waldhof im Winter-Trainingslager - So verlief die erste Einheit: Auftakt mit Sonnenschein - Die Mannschaft genießt die Bedingungen in der Türkei. Das Hotel kennt Coach Glöckner noch aus seiner Zeit beim Chemnitzer FC.

Spielverlegung für Booster-Termin - Den Adlern kommt die Pause gerade recht: Das für Dienstag angesetzte Duell bei den Ice Tigers wird wegen der dritten Schutzimpfung auf Mitte März verlegt. Angesichts der langen Ausfallliste kommt die Pause nicht unrecht.

Früheres Geschäftspaar vor Mannheimer Gericht: Eigentlich kennt man Rosenkriege eher aus Fernsehserien. Manchmal landen sie aber auch vor dem Arbeitsgericht - wie jetzt in der Quadratestadt. Drum prüfe, wer sich ewig binde und dann noch ein Unternehmen zusammen führt.

