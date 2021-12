Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Was an Silvester in Mannheim erlaubt ist - und was nicht: Von der Sperrstunde für Bars im Jungbusch über Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt bis hin zu Verbotszonen für Alkohol und Böller am Wasserturm. Die Regelungen im Überblick.

Aktuelle Corona-Lage in Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch mit 133 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen innerhalb eines Tages auf 222,1 gestiegen. Zwei weitere Menschen sind nach Angaben der Stadt verstorben.

Rhein-Neckar-Zentrum stoppt 2G-Bändchen-Ausgabe: Das RNZ in Viernheim hat im Vorweihnachtsgeschäft Bändchen als 2G-Nachweis ausgegeben. Jetzt hat Center-Manager Dani Marquardt die Reißleine gezogen. Der Aufwand, sagt er, sei nicht mehr zu stemmen.

Xavier Naidoo spielt auch 2022 nicht in der Mannheimer SAP Arena: Laut Veranstalter DeMi Promotion war in der SAP Arena 2022 kein Termin für den zunächst verschobenen Naidoo-Auftritt zu finden. Nun ist das Konzert abgesagt.

Müllabfuhr-Kalender in der Mannheimer Innenstadt ohne Abholtermine: Wegen Problemen bei der Umsetzung der Gebühren-Erhöhung zum 1. Januar hat die Müllabfuhr in den Mannheimer Innenstadtbezirken Abfallkalender ohne Termine verteilt. Betroffen von der Panne ist jeder dritte Mannheimer.

Mann bei Streit in Mannheim-Vogelstang mit Messer verletzt: Bei einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Stadtteil Vogelstang ist ein 22-Jähriger durch einen Messerstich erheblich verletzt worden.

Trainer Pavel Gross hadert mit der Disziplin seiner Adler: Die Strafenflut im zweiten Drittel hat den Adlern den Erfolg in Wolfsburg gekostet. Nach der 1:2-Niederlage haben die Blau-Weiß-Roten am Donnerstag in Bietigheim die Gelegenheit, eine neue Siegesserie zu starten.

Weniger Zucker in Produkten: Wie Südzucker aus Mannheim auf die Regierungspläne reagiert und weitere Antworten zum Thema.

