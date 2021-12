Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Neue Corona-Regeln für die Silvesternacht in Mannheim: Die Stadt Mannheim hat am Dienstag eine zeitlich befristete Allgemeinverfügung erlassen. Diese bezieht sich auf die Zeit um Silvester und bringt Einschränkungen an verschiedenen Orten der Stadt mit sich.

Polizeibilanz - So verliefen die Corona-Proteste in Mannheim und der Region: Bei Montagsspaziergängen haben sich am Montagabend über 1300 Personen im Gebiet des Polizeipräsidiums Mannheim unangemeldet versammelt. Bis auf einige Zwischenfälle in Mannheim verliefen die Demonstrationen ruhig.

Zwei Männer nach Corona-Demos in Mannheim zu Geldstrafen verurteilt: Sie sollen bei den vergangenen Corona-Protesten Polizeibeamte angegriffen haben. Deshalb hat das Amtsgericht Mannheim zwei sogenannte "Montagsspaziergänger" zu Geldstrafen verurteilt.

Hier wird in den kommenden Tagen in Mannheim geimpft: Impfen, so lange der Vorrat reicht! Auch für Mittwoch gibt es noch freie Termine in Mannheim. Für viele Impfaktionen ist keine Anmeldung nötig. Ein Überblick.

Neue Amalie-Chefin in Mannheim - Prostituierte sollten nicht bestraft werden: Streetwork im Rotlichtviertel und Freier kriminalisieren, statt Prostituierte zu bestrafen - dafür spricht sich Astrid Fehrenbach aus. Ab Januar leitet sie die Mannheimer Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution.

Anti-Covid-Pille - Regierung kauft eine Million Packungen: In den USA gibt es schon eine Notfallzulassung - nun soll ein neues Medikament gegen schwere Covid-Verläufe auch in Deutschland zum Einsatz kommen. Die Regierung hofft auf eine Entlastung der Intensivstationen.

