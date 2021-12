Inzidenz in Mannheim leicht gestiegen - vier Todesfälle in Mannheim und Region

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Freitag (Stand 16 Uhr) mit 99 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen innerhalb eines Tages auf 231,2 gestiegen. Am Donnerstag lag die Inzidenz nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 229,2.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Binnen sieben Tagen nahm der Wert erheblich ab. Am Freitag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 293,80. Insgesamt wurden vom LGA seit Ausbruch der Pandemie nun 30.194 Corona-Fälle vermeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat sich laut der Statistik des LGA um eins erhöht und liegt nun bei 397.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Freitag nach den Zahlen des LGA auf 201,2 gesunken. Am Vortag wurde ein Wert von 209,6 vermeldet. Vom Gesundheitsamt wurden 158 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 41.129 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen stieg laut LGA um einen Fall und liegt nun bei 521.

In Heidelberg war laut LGA ein zunehmendes Infektionsgeschehen mit 56 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 9219 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Donnerstag bei 188,4 lag, wurde sie am Freitag mit einem Wert von 202,2 angegeben. Nach LGA-Angaben stieg die Zahl der verstorbenen Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion um zwei an. Es sind somit 75 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2