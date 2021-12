Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Bund und Länder beschließen schärfere Corona-Vorgaben: Weniger Teilnehmer bei Großveranstaltung, weitgehende 2G-Regeln beim Einkaufen und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte - um die Pandemie-Lage in den Griff zu bekommen, hat sich die Bund-Länder-Runde auf neue Maßnahmen geeinigt.

Mannheimer Vereine sagen Fasnachts-Kampagne ab: "Es hat einfach keinen Sinn!" Mit diesen Worten kommentiert der Präsident der Mannheimer Karnevalskommission, Thomas Dörner, die Absage der Fasnachts-Kampagne 2022/23.

Ludwigshafen bereitet sich auf Bombenentschärfung vor: 3400 Menschen müssen am Freitag ihre Häuser verlassen, weil in der Nähe der Friedrich-Ebert-Halle eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wird. Dass so etwas schief gehen kann, zeigt jüngst ein ähnlicher Fall aus München.

Ärger über Müllberge im Jungbusch: Unpassierbare Gehwege und Ratten, die sich davon magisch angezogen fühlen - im Mannheimer Jungbusch türmen sich regelmäßig illegale Berge voller Abfall auf den Bürgersteigen. Nun äußert sich die Stadt zu der Thematik.

Geheime Chats belasten Drogendealer aus der Region: Per Verschlüsselungsdienst Encrochat sollen zehn Tatverdächtige große Drogendeals abgewickelt haben - auch in Mannheim. Ihnen droht nun der Prozess.

Sondersendung zur guten Seele der Benz-Barracken: Der Fernsehsender RTL2 zeigt eine Sonderfolge "Hartz und herzlich" zu der Anfang November verstorbenen Dagmar aus den Mannheimer Benz-Barracken. Bisher unveröffentlichtes Material ist zu sehen.

