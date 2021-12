Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Besuch auf der Mannheimer Corona-Intensivstation: Die meisten Patienten, die dort liegen sind Mitte 40 bis Mitte 60 und zu 80 bis 90 Prozent ungeimpft: Etwa jeder Zweite wird sie nicht lebend verlassen.

Weitere Verbote und Einschränkungen gelten erst ab Samstag: Die angekündigten Verbote und Einschränkungen zum Beispiel für Weihnachtsmärkte, Fußballspiele oder Clubs sollen nach den Planungen der baden-württembergischen Landesregierung von diesem Samstag an gelten.

Weltkriegsbombe in Ludwigshafen gefunden: Weil in der Nähe der Friedrich-Ebert-Halle eine Bombe entdeckt wurde, müssen vermutlich am Freitag viele Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafener ihre Wohnungen räumen.

Warum der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt offen bleibt: In Baden-Württemberg müssen die Weihnachtsmärkte schließen und auch in der Pfalz ziehen die ersten Städte die Reißleine. Das Budendorf in Ludwigshafen soll erst einmal offen bleiben.

Polizei nimmt Tatverdächtigen in Mannheimer Hotel fest: Zugestochen und dann geflüchtet? Nach einer Streitaussprache im Quadrat A 5 soll ein 22-Jähriger auf einen Mann eingestochen haben. Der Tatverdächtige wurde nun festgenommen.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Gekündigter Ex-Betriebsratschef von SAP scheitert vor Mannheimer Arbeitsgericht: Vor dem Mannheimer Arbeitsgericht wollte ein geschasster Betriebsratsvorsitzender gegen seine Kündigung vorgehen. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2