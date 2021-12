München dient den Verantwortlichen in Ludwigshafen als warnendes Beispiel: In der bayerischen Landeshauptstadt war am Dienstag bei Bauarbeiten am Hauptbahnhof eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Vier Personen wurden verletzt, es brach ein Bahn-Chaos aus. An diesem Freitag wird in Ludwigshafen im Bereich der Eberthalle ein doppelt so großer amerikanischer

...