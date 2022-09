Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Schwieriger Balanceakt mit vier Kränen in der Nacht: Warum das Einheben des Panoramastegs auf die Fundamente so eine komplizierte Sache ist – und wann er fertig sein soll

Abwärts mit großem Vergnügen: Schausteller sind zufrieden mit Andrang am ersten Tag der Oktobermess. Alle kümmern sich um Energieeinsparungen

Ein Ruhepol für Suchterkrankte: Lange war die Einrichtung nach einer Brandstiftung geschlossen, doch nun hat das Cafe Anker in der Mannheimer Innenstadt wieder eröffnet - mit einem Fest

Angst vor dem Blackout - Wie sicher ist die Stromversorgung? Drohen im Winter Stromausfälle wegen der Energiekrise? Eine Umfrage ergab, dass eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in großer Sorge ist. Doch wie wahrscheinlich ist ein Blackout tatsächlich? Ein Überblick

Brechend volle Altstadt beim Heidelberger Herbst: Heidelberger Herbst lockt nach zwei Jahren Pause mit einer kunterbunten Mischung aus Jahrmarkt, Flohmarkt und Festival

Ein wackeliger erster Adler-Sieg: Die Mannheimer Adler haben in der heimischen SAP Arena 4:2 gegen die Bietigheim Steelers gewonnen. Doch nicht alles lief nach Wunsch

Ein „Leichter Weg“ über 3,6 Kilometer: Neues barrierearmes Angebot eignet sich auch für Rollator und Kinderwagen. Es ist das zweite seiner Art in Rheinland-Pfalz





Virtual-Reality-Touren durch das Stadtquartier Q6/Q7: VR-Aktion aus dem Europa-Park eröffnet – Erster Bürgermeister lobt Anziehungskraft

