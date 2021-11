Zwei weitere Todesfälle und 269 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Samstag (Stand 16 Uhr) mit 269 neuen positiv auf das Coronavirus Getesteten innerhalb eines Tages auf 591,2 gestiegen. Am Freitag lag der Wert nach Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 542,1. Binnen sieben Tagen erhöhte sich der Wert deutlich. Am Samstag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 465,3. Insgesamt wurden vom LGA seit Ausbruch der Pandemie nun 25.927 Corona-Fälle vermeldet. Zudem sind zwei weitere Personen in Mannheim im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 357.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rhein-Neckar-Kreis beträgt der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA 376,1 (Vortag 376,7). Vom Gesundheitsamt wurden am Samstag 219 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 34.281 Fälle im Kreis gibt. Außerdem sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 484.

In Heidelberg wurden laut LGA 30 weitere Fälle gemeldet (insgesamt 7.555 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Freitag bei 244,4 lag, wurde sie am Samstag mit einem Wert von 240,0 angegeben.

Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten steigt auf 514,7

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist am Samstag in Baden-Württemberg auf 514,7 gestiegen. Am Freitag hatte sie bei 505,9 gelegen. Wie aus den Daten des Landesgesundheitsamts weiter hervorgeht, stieg auch die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen: von 572 am Freitag auf nun 603. In mehr als jedem vierten Intensivbett in den baden-württembergischen Krankenhäusern liegt inzwischen ein Covid-19-Patient.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz (Krankenhauseinweisungen pro 100 000 Menschen und Woche) lag bei 5,93 (Vortag: 6,2). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist allerdings in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie stieg um 7806 auf 815 174. An einer Infektion mit dem Virus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 11 683 Menschen im Südwesten gestorben - seit Freitag kamen elf Todesfälle hinzu. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3