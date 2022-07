Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Grüne Welle für Radfahrer in Mannheim: Mannheimerinnen und Mannheimer entwickeln gemeinsam mit Vertretern der Stadt Visionen für den „Masterplan Mobilität 2035“. Dabei werden Vorschläge gemacht und Wünsche geäußert.

Anwohner fassunslos. Herberger-Stele auf dem Mannheimer Waldhof Unbekannte haben die Verbundglas-Scheibe am Sepp-Herberger-Platz auf dem Waldhof zerstört. Zu sehen dort eigentlich der legendäre Trainer und der WM-Pokal von 1954. Die Polizei ermittelt

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr: Bilanz der Schwerpunktkontrolle in Mannheim: Die Polizei in Mannheim hat in der Nacht zu Freitag im Stadtgebiet eine Schwerpunktkontrollaktion durchgeführt. Besonderes Augenmerk lag hierbei auf der Kontrolle alkohol- und drogenbeeinflusster E-Scooter-Fahrer.

"Hartz und Herzlich" Benz-Baracken: Trauer um Gudrun: Viele Mannheimerinnen und Mannheimer trauern um "Hartz und Herzlich"-Protagonistin Gudrun, die lange in den Benz-Baracken lebte. Indes gibt es auch immer wieder Kritik am TV-Format.

Wie sich Niklas Sommer beim SV Waldhof beweisen möchte: Der vom Verletzungspech verfolgte SVW-Spieler Niklas Sommer möchte um seinen Stammplatz beim Waldhof kämpfen. Gelegenheit sich zu zeigen, hat er beim Testspiel am Samstag gegen Arminia Ludwigshafen.

Kunstliebhaber spenden in Mannheim 66 250 Euro für guten Zweck: Gemeinsam mit dem „Mannheimer Morgen“ hat Manfred Fuchs eine Ausstellung zugunsten der Aktion „Wir wollen helfen“ ins Leben gerufen. Mit von ihm gespendeten Werken konnten insgesamt 66 250 Euro erzielt werden.

Adler empfangen zum Saisonauftakt Schwenningen: Die Deutsche Eishockey Liga hat den Spielplan für die kommenden Spielzeit 2022/23 veröffentlicht. Auf wen die Adler Mannheim wann treffen und welche Highlights sonst noch in der 29. DEL-Saison warten.

