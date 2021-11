Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

379 Corona-Neuinfektionen in Mannheim: Nach den täglich veröffentlichten Werten der Stadt Mannheim hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Donnerstag mit 379 neuen Fällen auf insgesamt 25.286 erhöht.

Ab Samstag keine Besucher mehr in Ludwigshafener Krankenhäusern: Die Mannheimer Kliniken praktizieren es seit Dienstag, nun ziehen die Pfälzer nach. Testungen von Angehörigen oder Freunden würden zu viel Personal binden, sagen Geschäftsführer. Diese Energie werde jetzt bei Kranken benötigt.

Gelber Impfpass reicht nicht für 2G-Regel - Übergangsfrist: Wer noch keinen digitalen Nachweis für seine Impfung hat, muss sich beeilen: Der Impfpass reicht für den Zugang zu 2G- oder 2G-plus-Veranstaltungen nicht mehr aus.

Blutiger Angriff mit Messer vor Heidelberger Disko - Prozess startet: Fast fünf Jahre nach einer Messerattacke in einer Heidelberger Diskothek muss sich ein 30-Jähriger vor Gericht verantworten. Der Mann war mehrere Jahre abgetaucht - und stellte sich dann den Behörden.

Fahrer verliert Kontrolle über Ferrari-Hybrid-Testwagen bei Sinsheim: Der Fahrer eines Hybrid-Testwagens der Marke Ferrari hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist mehrfach mit der Leitplanke kollidiert. Mittlerweile ist klar, zu welchem Unternehmen das Auto gehört.

Chargen-Etiketten und Stempel aus Wormser Impfzentrum verschwunden: Entdeckt worden war das Verschwinden im September. Bislang war der Fall aber noch nicht bekannt geworden. Die Chargen-Nummern auf den Etiketten sind im Impfpass sehr wichtig.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.