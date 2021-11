Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ampel-Verhandlungen: Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und FDP steht: Die Ampel-Parteien sind sich einig geworden. Geplant sind unter anderem ein neues Bauministerium, die Legalisierung von Cannabis und eine Anhebung des Mindestlohns. Was SPD, Grüne und FDP vorhaben.

Ausgangsbeschränkungen für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene in Mannheim: Da die Sieben-Tage-Inzidenz von 500 an zwei Tagen in Folge überschritten worden ist, gelten in Mannheim ab Mittwoch Ausgangsbeschränkungen für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene von 21 bis 5 Uhr.

Mannheim nach wie vor Corona-Hotspot - Intensivbettenbelegung weiter über Grenzwert: Die Corona-Inzidenz in Mannheim liegt weiter über dem Grenzwert von 500. Die Stadt vermeldete zwei neue Todesfälle. Im Kreis erhöhte sich das Infektionsgeschehen. Im Südwesten steigt die Zahl der Intensivpatienten weiter an.

Vom Bordell bis zum Gottesdienst - Welche Corona-Regel gilt nun wo?: Geimpft, genesen - geschnallt? Je höher die Infektionszahlen steigen, desto komplexer wird der Regel-Wirrwarr. Der Versuch einer Entwirrung in einer Übersicht.

Zum Glühwein nur mit "2 G plus": Für den Weihnachtsmarktbesuch etwa in Heidelberg gilt ab sofort "2 G plus": Wer genesen oder geimpft ist, benötigt zusätzlich einen negativen Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

John Deere stockt Belegschaft in Mannheim kräftig auf: Am Mannheimer John-Deere-Standort sind 2021 deutlich mehr Traktoren vom Band gelaufen als im Vorjahr. Auch die Belegschaft ist kräftig gewachsen: Rund 200 Jobs wurden neu geschaffen.

Wie die Adler auf die Ausfälle von Holzer und Rendulic reagieren: Die Hiobsbotschaften scheinen bei den Adlern Mannheim kein Ende zu nehmen. Erst gab es den Corona-Ausbruch im Team, nun fallen Korbinian Holzer und Borna Rendulic langfristig aus.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.