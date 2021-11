Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Kliniken müssen Eingriffe verschieben: In den Krankenhäusern ist die Zahl der Corona-Intensivpatienten in acht Tagen von 22 auf 31 gestiegen. Daher müssen viele planbare Behandlungen abgesagt werden. Für Aufregung sorgt auch die Impfpass-Umstellung auf Digitales.

Weihnachtsmärkte in der Region - wo finden sie statt, welche Regeln gelten, was kostet der Glühwein?: Der Advent ist die Zeit der Weihnachtsmärkte. Angesichts hoher Corona-Zahlen wurden einige Veranstaltungen wieder abgesagt. Das gilt jedoch nicht für alle Weihnachtsmärkte in der Metropolregion.

Kliniken im Rhein-Neckar-Kreis verhängen Besuchsverbot: Angesichts der massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen verhängen die Kliniken der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises ab nächster Woche ein generelles Besuchsverbot.

Ministerium sichert 31 weitere Impfstützpunkte zu: Das Gesundheitsministerium in Baden-Württemberg hat am Freitag weitere Impfstützpunkte im Land genehmigt – auch Mannheim und Heidelberg sowie der Rhein-Neckar-Kreis erhielten einen Zuschlag.

Löwen-Star Schmid kritisiert Teile der eigenen Fans auf Instagram: In der Krise der Rhein-Neckar Löwen versteht Weltklasse-Spielmacher Andy Schmid die Kritik, er fordert aber mehr Respekt. Auf Instagram richtet er emotionale Worte an seine Fans.

Große Mehrheit in Deutschland für allgemeine Impfpflicht: Die Deutschen wollen härtere Corona-Maßnahmen, lehnen aber einen bundesweiten Lockdown ab. Das ist das Ergebnis der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen.

Szenekneipe „Franz & Lissy“ schließt - verschwindet langsam ganz Ludwigshafen? Das Rathaus-Center, die Tortenschachtel und sogar die Hochstraße: In Ludwigshafen verschwinden viele Wahrzeichen. Jetzt schließt die Szenekneipe „Franz & Lissy“.

