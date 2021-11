Razzia in den Mannheimer Quadraten – mehrere Straßensperrungen in der Nacht

Mannheim. Die Polizei hat am Freitagabend gegen 20 Uhr im Bereich der Mannheimer Quadrate S, T und U eine Razzia mit rund 270 Beamten durchgeführt. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag in einer Pressemitteilung mit. Demnach sei bereits in der Vergangenheit eine Ermittlungsgruppe Hinweisen auf den Handel mit Betäubungsmitteln in dem dortigen Bereich nachgegangen. Zudem sollen sich neue Hinweise ergeben haben, denen zufolge Betäubungsmittel nicht nur mit Bargeld verkauft, sondern auch gegen Diebesgut getauscht werden.

Im Rahmen der Razzia wurden in sechs Gaststätten insgesamt 113 Personen kontrolliert, von denen 10 am Samstag dem zuständigen Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Zudem konnten die Beamten bei den Kontrollen 100 Gramm Marihuana, 50 Gramm Amphetamin und 50 Ecstasy-Tabletten sicherstellen. Außerdem wurden 22 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Verstöße gegen das Waffengesetz und 15 Verstöße gegen die Corona-Verordnung des Landes festgestellt. Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet.

Im Einsatzzeitraum kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da mehrere Straßen gesperrt waren. Die Einsatzmaßnahmen wurden um 00.30 Uhr beendet.