Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Alarmstufe II - das sind voraussichtlich die neuen Regeln ab Mittwoch: In Baden-Württemberg treten an diesem Mittwoch die neuen verschärften Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus in Kraft. Die Landesregierung verkündete am Dienstagabend in Stuttgart die neue Verordnung.

3G am Arbeitsplatz - Wirtschaft in der Region kritisiert neue Vorgaben: Für Mittelständler wie die Waldbrunner Mosca-Gruppe oder Handwerksbetriebe gibt es viele organisatorische Probleme. Die BASF setzt das Ganze in zwei Stufen um.

Multimedialer Rundgang - mit dem Handy durch's Mannheimer Schloss: Mannheim ist Vorreiter für ganz Baden-Württemberg: Hier kann man jetzt per Handy einen multimedialen Rundgang durch das Schloss machen, vor Ort, aber sich auch schon zu Hause einlesen.

Corona-Inzidenz in Mannheim weiter über 520 - 21 weitere Patienten auf Intensivstationen: Die Corona-Inzidenz in Mannheim ist leicht gesunken, verbleibt mit knapp 230 neuen Fällen aber bei über 520. Die Stadt vermeldete einen weiteren Todesfall. Im Kreis nahm das Infektionsgeschehen zu, in Heidelberg dagegen ab.

Das sind die nächsten Schritte beim Rückbau des Mannheimer Kaufhauses in N7: Am Dach und im Inneren des ehemaligen Mannheimer Kaufhauses in N7 wird bereits gearbeitet. Einige Teile des Gebäudes sollen erhalten bleiben. Das sind die Pläne von Diringer & Scheidel.

So kam Speyer zu einer Corona-Impfquote von 90 Prozent: Vor etwas mehr als einem Jahr war Speyer in Deutschland unter den Spitzenreitern in Sachen Corona-Inzidenz. Jetzt überrascht die Stadt mit einer hohen Impfbereitschaft. Hängt beides zusammen? Eine Rückblende.

