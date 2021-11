Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Bücherei-Neubau - heftige Kritik an CDU-Vorstoß: Die CDU-Fraktion im Gemeinderat stellt den schon lange geplanten Neubau der Mannheimer Stadtbücherei infrage. Wir haben die anderen Fraktionen gefragt, was sie von dem Vorschlag halten.

Wie es mit der Sanierung am Mannheimer Karlsplatz weitergeht: Nach Bahnhof und Marktplatz steht im Stadtteil Rheinau jetzt der Karlsplatz, wichtigster Verkehrsknotenpunkt im Süden Mannheims, zur Sanierung an. 5,3 Millionen Euro für Bahnsteige, Gleise und Fahrbahnen sind eingeplant.

Inzidenz in Mannheim nun bei knapp 500 - Corona-Kennwerte steigen: Der Corona-Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Sonntag (Stand 16 Uhr) mit 210 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten auf 497,5 gestiegen.

Dreierpack von Martinovic: Waldhof spielt 3:3 gegen Osnabrück: Der SV Waldhof Mannheim und der VfL Osnabrück haben sich einer unterhaltsamen Partie in der 3. Fußball-Liga 3:3 (2:1) getrennt. Die Osnabrücker verteidigten damit den zweiten Tabellenplatz, die Mannheimer bleiben Fünfter.

Adler Mannheim empfangen Kölner Haie: Die Adler Mannheim treffen in der heimischen SAP Arena auf Köln. Verfolgen Sie die DEL-Partie ab 19.00 Uhr in unserem Ticker!

8000 geimpfte oder genesene Zuschauer bei "Let's Dance" in Mannheim: Restlos begeistert zeigten sich die 8000 geimpften oder genesenen Besucherinnen und Besucher in der SAP-Arena vom "Let's Dance"-Gastspiel. Die Juroren zeigten sich streitlustig, und die Tanzpaare sprühten vor Energie.

Türkischer Popstar Sıla begeistert Fans bei 2G-Konzert im Rosengarten: Sängerin Sıla hat in ihrer Heimat Türkei und auch in Deutschland eine große Fangemeinde. Im Rosengarten hat sie am Samstagabend ihr eigentlich 2020 geplantes Konzert unter 2G-Regeln nachgeholt. Die Fans waren begeistert.

