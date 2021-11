Es war acht Tage vor Weihnachten im vergangenen Jahr, da zählte die Domstadt zu den zehn am schlimmsten von Corona betroffenen Kommunen in Deutschland. Über 500 stieg damals die Sieben-Tage-Inzidenz nach einem nicht mehr kontrollierbaren Ausbruch des Virus in der Stadt. Tagelang ging das so. Die beiden Krankenhäuser waren am Anschlag. Die Behörden kamen mit der Kontaktnachverfolgung faktisch

...