Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mehr Top-Spiel für den SV Waldhof geht nicht: Nach der Länderspielpause stellt sich der SVW mit Zweitliga-Absteiger Osnabrück einer großen Herausforderung. Zur heimstärksten Mannschaft der Liga kommt das beste Auswärtsteam, das seinen guten Lauf fortsetzen möchte.

Im Trend und im Weg - wohin mit den E-Scootern in Mannheim?: Vom Bußgeld über Verbotszone bis hin zur festen Parkstation. Auch in Mannheim ringen Stadt, Anbieter und Bürger um den richtigen Umgang mit den wendigen Elektro-Tretrollern. Ein Überblick.

Bei „Let’s Dance“ in Mannheim gilt jetzt 2G: Zwei Jahre nach dem letzten Besuch ist "Let's Dance" wieder zu Gast. Corona-bedingt gelten für die Live-Show am Samstagabend in der SAP Arena strenge Einlass-Regeln.

16-jähriger Junge von Straßenbahn erfasst: Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim-Gartenstadt ist ein junger Mann unter eine Straßenbahn geraten. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor.

Zwei weitere Todesfälle und 118 Corona-Neuinfektionen: Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Samstag auf insgesamt 24.101 erhöht. Das Landesgesundheitsamt bestätigte zudem zwei weitere Todesfälle.

TSG Hoffenheim feiert vierten Heimsieg in Serie gegen RB Leipzig : Ungemein giftigen Hoffenheimern gelingt ein hochverdienter 2:0-Erfolg gegen Leipzig. Es war die von Chefcoach Sebastian Hoeneß erhoffte "Initialzündung" in einer bislang unbeständigen Saison.

