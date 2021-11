Rhein-Neckar. Was war los am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Heidelberger Weihnachtsmarkt am ersten Wochenende an Kapazitätsgrenze: Schlangen vor den Eingängen zu den 2G-Bereichen auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt lassen keinen Platz für den geplanten Sicherheitsabstand. Dennoch zieht Heidelberg Marketing eine positive Bilanz nach dem ersten Wochenende.

Fahrbahnschäden auf A6 - nächtliche Vollsperrung am Mannheimer Kreuz: Wegen Bauarbeiten ist die A6 am Autobahnkreuz Mannheim in der Nacht zu Mittwoch voll gesperrt. Grund für die Maßnahme sind Ausbesserungsarbeiten von Rissen auf der Fahrbahn kurz vor der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen.

Anmeldung zur Auffrischungsimpfung in Rheinland-Pfalz früher möglich: Die Anmeldung zu einer Auffrischungsimpfung (Boostern) gegen das Coronavirus ist beim Impfportal des Landes Rheinland-Pfalz ab sofort schon fünf Monate nach der letzten Spritze möglich.

