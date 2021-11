Das sind die nächsten Schritte beim Rückbau des Mannheimer Kaufhauses in N7

Mannheim. Die Rückbau-Arbeiten im ehemaligen Mannheimer Kaufhaus in N7 sind im Gange. Die Bauarbeiten betreffen bislang jedoch nur das Dach sowie das Innere des Gebäudes. Das teilte die Diringer & Scheidel Städtebau GmbH am Dienstag mit. Der Abbruch an sich soll im Januar starten. „Dann werden alle Stockwerke abgetragen – pro Monat ungefähr eines – bis nur noch Erdgeschoss und Keller stehen“, heißt es weiter in der Mitteilung vom Dienstag. Denn diese sollen erhalten bleiben. „Einzelhandelsflächen werden dabei nur im Erdgeschoss eine Rolle spielen“, so Diringer & Scheidel. Der Großteil des Gebäudes soll Platz für Wohnraum sowie Büro- und Praxisflächen bieten.

„Ein Totalabbruch wäre wahrscheinlich schneller und einfacher zu erledigen gewesen“, sagte Heinz Scheidel, geschäftsführender Gesellschafter der Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe, laut Mitteilung. Einen Teil des ehemaligen Kaufhauses zu erhalten, sei jedoch nachhaltiger. Weitere Details zum Umbau will die Unternehmensgruppe Ende des Monats bekannt geben.

Mit dem Rückbau des Gebäudes in N7 beauftragt wurde das Weinheimer Spezial-Unternehmen Indurec. Zuständig für die Neugestaltung ist blocher partners aus Stuttgart und Mannheim. Das Architekturbüro hatte unter anderem das Stadtquartier Q6Q7 realisiert. „Aktuell läuft noch die Entkernung des Gebäudes. Seit September haben wir etwa Wand-, Deckenverkleidungen und Bodenbeläge entfernt. Zudem werden jetzt Heizungs- und Lüftungstechnik ausgebaut, die Dachabdichtung beseitigt und auf dem Flachdach kleinere Aufbauten entfernt“, so Indurec-Geschäftsführer Thomas Lücklaut Mitteilung vom Dienstag. Bis im Sommer 2022 soll ungefähr pro Monat ein Geschoss abgetragen werden.

Für die Bauarbeiten müssten drei Bäume vorübergehend weichen, heißt es weiter. Nach Abschluss der Arbeiten will Diringer & Scheidel fünf neue Bäume ersatzweise pflanzen. An den bevorstehenden Adventssamstagen wird die Baustelle ruhen.

