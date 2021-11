Eishockey Nach Corona-Ausbruch: Wer steht für die Adler gegen Berlin wieder auf dem Eis?

Die Adler Mannheim werden am Freitag (19.30 Uhr) wohl fast mit der gleichen Aufstellung in Berlin antreten, die am Dienstag mit 1:10 gegen Frölunda verloren hat. Auf einen Rückkehrer darf das Team aber hoffen.

Mehr erfahren