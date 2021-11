Inzidenz in Mannheim nun bei knapp 500 - Corona-Kennwerte steigen

Rhein-Neckar. Der Corona-Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Sonntag (Stand 16 Uhr) mit 210 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 24.311 Fälle) auf 497,5 gestiegen. Am Samstag lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 465,3.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 350,8 gestiegen (Vortag 324,3). Vom Gesundheitsamt wurden am Sonntag 268 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 32.470 Fälle im Kreis gibt.

In Heidelberg war laut LGA ein zunehmendes Infektionsgeschehen mit 51 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 7.221 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Samstag bei 229,3 lag, wurde sie am Sonntag mit einem Wert von 239,4 angegeben.