Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer kritisieren Corona-Politik - geteilte Meinung zu Impfpflicht: Ein Umfrage unter Passanten in der Mannheimer Innenstadt zeigt, dass Ungeimpfte wie Geimpfte im Zusammenhang mit Corona deutlichere Ansagen von der Politik erwarten. Andere Länder könnten als Vorbild dienen.

Klasse eines Mannheimer Gymnasiums im Superfinale von „Die beste Klasse Deutschlands“: Um ein Haar hätte es die 7b des Liselotte-Gymnasiums geschafft, nun wurden sie immerhin zur zweitbesten Klasse Deutschlands gekürt. Über eine Belohnung dürfen sich die Schülerinnen und Schüler trotzdem freuen.

Eisstadion Ludwigshafen gut in Saison gestartet: Das Eisstadion ist seit November eröffnet - Schlittschuh-Fans freuen sich nach der Corona-Pause, wieder über das Eis gleiten zu können. Doch die Angst vor einem weiteren Lockdown ist gegenwärtig.

Verleihung der goldenen Bürgermedaille am Mannheimer Nationaltheater: Achim Weizel, seit 1993 Vorsitzender der Freunde und Förderer des Nationaltheaters, sowie seine Stellvertreterin, Ulla Hofmann, erhielten die goldene Bürgermedaille.

Szenen einer stillen Stadt - Fotografin veröffentlicht Bildband über Lockdown in Heidelberg: Die Heidelbergerin Sabine Arndt hat mit ihrer Kamera während des Lockdowns in der Stadt fotografiert. Herausgekommen ist der gerade erschienene Bildband "LockUp".

Stadt Hockenheim einigt sich mit Bauhof-Ehepaar auf Vergleich: Die Bauhohf-Chefin und der Werkstattleiter sollen sich an dem Verkauf von Schrott bereichert haben und lösten damit einen Gerichtsprozess aus.

