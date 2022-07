Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Linienbus rollt führerlos in Haus – 18 Verletzte, Bus wurde geborgen: Ein Linienbus ist am Mittwoch in Heidelberg-Ziegelhausen von der Straße abgekommen und in ein Haus gefahren. Es gab mehrere Verletzte, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Experten prüfen den Zustand des Hauses.

Nach Kritik beim Pfalzfest - Ponykarussells in Ludwigshafen künftig verboten: In Ludwigshafen soll es in Zukunft keine Ponykarussells mehr geben. Darauf haben sich Verwaltung und Stadtrat geeinigt. Dem in die Kritik geratenen Betreiber soll aber eine Alternative geboten werden.

SVW-Sportchef Schork - Waldhof Noch sind etwas über zwei Wochen Zeit bis zum Saisonstart, doch SVW-Sportchef Tim Schork sieht den Mannheimer Drittligisten gerüstet. Im Interview äußert er sich zur Kaderplanung, zum Trainer und blickt auch auf die Konkurrenz.

Kompromissvorschlag um Gratis-ÖPNV in Heidelberg In die Diskussion um einen Gratis-ÖPNV in Heidelberg bringt eine breite Mehrheit unter anderem von Grünen, CDU, SPD und Linker einen Kompromissvorschlag ein. Jugendliche sollen künftig für die Monatskarte nur noch drei Euro zahlen müssen.

Nach Problemen in Corona-Sommern - Die Lage am Rheinauer See: Der Bezirksbeirat des Mannheimer Stadtteils Rheinau sorgt sich um den beliebten Badesee im Süden des Wohngebiets. Die Polizei überwachte das Areal und berichtete über ihre Ergebnisse.

Streit um Gedenkkreuz an der B 39 - Altlußheimerin kämpft für Erinnerungsstätte: Cornelia Martins Sohn ist auf der Bundesstraße 39 gestorben. Die Altlußheimerin erinnert an ihn mit einem Kreuz, das sie auf Höhe der Unfallstelle aufgestellt hat. Dieses wurde nun gegen ihren Willen vom Landratsamt versetzt.

Corona-Hilfen - Event-Unternehmer Kevin Kardol wartet auf viel Geld: Kevin Kardol aus Frankenthal hat 50 Beschäftigte, die er jeden Monat bezahlen muss. Aber die baden-württembergische L-Bank tut sich bei ihm mit der Auszahlung der Corona-Hilfen schwer. Dafür gibt es einen speziellen Grund.

Überfall auf Hotel in Mannheimer Quadraten: Der Täter betrat mit einem Messer bewaffnet das Hotel in den L-Quadraten. Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren