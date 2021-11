Rhein-Neckar. Was war los am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Corona-Lage bei den Adler Mannheim ist angespannt: Nach Matthias Plachta werden sieben weitere Spieler sowie Trainer Gross positiv auf Corona getestet. Nach Aussage des Clubs findet das Spiel in der Champions Hockey League gegen die Frölunda Indians am Dienstag statt.

Amtsübernahme der neuen Mannheimer Stadtprinzessin: Daniela Kinney ist als Stadtprinzessin Daniela II. inthronisiert worden. Neben Lob und Tränen war am Samstagabend aber auch die Corona-Pandemie ein gegenwärtiges Thema in der Feudenheimer Kulturhalle.

Mahnende Worte zum Volkstrauertag zwischen Neckar und Bergstraße: Anlässlich des Gedenktages haben die Redner bei den Gedenkveranstaltungen den Bogen bis in die Gegenwart geschlagen. Manche äußerten sich sogar zu aktuellen lokalen Themen.

Lage spitzt sich zu - Intensivstationen im Land kurz vor Grenzwert: Baden-Württemberg steht in der Corona-Pandemie kurz vor der Alarmstufe. Das Land trifft noch weitere Vorkehrungen gegen das Virus - mit Folgen für Patienten und Angehörige.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Schlangenlinienfahrt in Mannheim endet für 27-Jährigen im Gefängnis: Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen betrunkenen Autofahrer festgenommen. Gegen ihn bestand ein offener Haftbefehl.

Wie am Mannheimer Nationaltheater Wildschweine Street-Dance tanzen: Mit Daniel Cremers Familienstück „CHRRRRSCHHHHHH - In den Wald!" legen das Junge Nationaltheater und das Schauspiel am Nationaltheater eine fantasievollen und energetischen Produktion vor, die begeistert.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.