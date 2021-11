Rhein-Neckar. Was war los am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heftiger Corona-Ausbruch bei den Adler Mannheim: Bei den Blau-Weiß-Roten sind weitere acht Teammitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine Absage des Achtelfinal-Hinspiels der Champions Hockey League stehe nach derzeitigem Stand nicht im Raum.

Bei den Blau-Weiß-Roten sind weitere acht Teammitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine Absage des Achtelfinal-Hinspiels der Champions Hockey League stehe nach derzeitigem Stand nicht im Raum. Infektionsgeschehen in der Region: Erneut sind die Corona-Inzidenzen in der Region deutlich gestiegen. Mit mehr als 390 erreichte Mannheim bereits am vierten Tag in Folge den Höchstwert seit Pandemie-Beginn. Die Intensivbettenbelegung im Südwesten nahm indes ab.

Corona-Lage in Baden-Württemberg verschärft sich: Wenige Intensivpatienten braucht es noch, und der Grenzwert für die Alarmstufe ist erreicht. Das Land trifft wegen der zugespitzten Lage Vorkehrungen. Für Patienten in Kliniken und Angehörige kann das weitreichende Folgen haben. Ein Überblick.

Schlappe für Strobl - mit 66,5 Prozent als CDU-Landeschef bestätigt: Thomas Strobl bleibt für zwei weitere Jahre an der Spitze der Südwest-CDU. Aber er erhält beim Parteitag in Mannheim einen ordentlichen Dämpfer. Für die Misere bei der Landtags- und Bundestagswahl wird auch er verantwortlich gemacht.

Bülent Ceylan schippert mit dem "Traumschiff": Comedian Bülent Ceylan hat eine Gastrolle in der ZDF-Serie "Traumschiff". Eingetütet hat das einem Bericht zufolge "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen höchstpersönlich. An der Seite des Mannheimers tritt auch Özcan Cosar auf.

DFL verteidigt 50+1-Ausnahmeregelung für TSG Hoffenheim: Die 50+1-Regel im deutschen Fußball liefert immer wieder Anlass für Debatten um den Einfluss von Investoren. Das Kartellamt will bald über Ausnahmeregeln wie im Falle der TSG Hoffenheim entscheiden. Die DFL will an diesen Bestimmungen festhalten.

DEB-Team steigt bei Sieg über Schweiz rechtzeitig aus der Waschmaschine: Das deutsche Eishockey-Nationalteam spielt am Sonntag um den Sieg beim Deutschland Cup. Die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm gewann am Samstag das Spiel gegen die Schweiz. Die Entscheidung fällt nun gegen die Slowakei.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.