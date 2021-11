Rhein-Neckar. Was war los am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Trotz Corona: Millionen-Plus in Mannheims Haushalt erwartet: Es ist nicht wie in Mainz, wo die Gewerbesteuer von Biontech der Kommune ein Milliarden-Plus beschert. Aber auch Mannheim ist unter den gegebenen Umständen ganz zufrieden mit seinen Finanzen. Doch es bleiben große Risiken.

Starker Andrang auf Mannheimer Impfpraxen: Angesichts explosionsartig steigender Corona-Zahlen wächst bei vielen der Wunsch nach einer "Booster"-Impfung. Dabei ist die Inzidenz unter vollständig Immunisierten 25 mal niedriger als bei anderen.

SAP wehrt sich gegen Datendiebstahl-Vorwürfe: Hat der Walldorfer Softwarekonzern SAP geistiges Eigentum bei Wettbewerbern gestohlen? Ein Bericht von "Der Spiegel" und "Fakt" legt das nahe. SAP weist die Vorwürfe entschieden zurück.

John Deere investiert knapp 80 Millionen Euro in Mannheimer Fabrik: Unter anderem mit einer neuen Lackieranlage soll die John-Deere-Fabrik in Mannheim moderner und umweltfreundlicher werden. Dass ausgerechnet dieser Standort eine Investition von knapp 80 Millionen Euro gewinnt, ist kein Zufall.

Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle soll bald wieder hochfahren: Bislang hatte das Land Rheinland-Pfalz keinen Anlass gesehen, das Ludwigshafener Impfzentrum wieder aus dem Standby-Modus zu holen. Jetzt wächst der Druck und es kommt Bewegung in die Sache.

Prozess gegen mutmaßlichen Paketbomber auf Zielgeraden: Im Indizienprozess um drei Paketbomben vor dem Landgericht Heidelberg ist die Beweisaufnahme am Freitag abgeschlossen worden. Am 19. November wird ein Urteil erwartet.

