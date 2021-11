Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Dank Long Covid nur noch Matsche im Kopf - ein Erfahrungsbericht: Immer deutlicher zeichnen sich Langzeitschäden als Folge einer Corona-Erkrankung ab. Zwei junge Menschen berichten, wie sie durch Long Covid aus dem Leben gerissen wurden.

Unbekannte Aufnahmen vom Alten Kaufhaus auf N 1 in Mannheimer Kalender: Der Verein Stadtbild hat einen Kalender „Das Alte Kaufhaus am Paradeplatz im Herzen von Mannheim“ mit vielen noch nie veröffentlichten Bildern herausgegeben.

Baden-Württembergs bester Nachwuchskletterer kommt aus Mannheim: Mit drei Jahren ist er das erste Mal am Fels, mit neun bestreitet er den ersten Wettkampf - und jetzt hat der 15-jährige Otto Reiter aus Mannheim den baden-württembergischen Jugendcup im Klettern gewonnen.

Warum sich Tabea Neisen um Mannheims Stadttauben kümmert: Stadttauben lösen bei Menschen oft Ekel und Abneigung aus. Dabei leiden die Tiere - und der Mensch könnte viel mehr für die Vögel tun. Davon ist Tabea Neisen fest überzeugt. Im Podcast "Mensch Mannheim" erlkärt sie warum.

Französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes: "Deutschland ist ein großartiges Musikland" Anne-Marie Descôtes und BVMI-Chef Florian Drücke sprechen im Interview über die Bedeutung von Kultur und Kreativwirtschaft. Der Heidelberger erhält den Ordre des Arts et des Lettres.

