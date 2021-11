Schlangenlinienfahrt in Mannheim endet für 27-Jährigen im Gefängnis

Mannheim. Ein betrunkener 27 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen durch seine unsichere Fahrweise in Mannheim aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, stoppte eine Polizeistreife den 27-Jährigen gegen 1.40 Uhr in der Augustaanlage. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 1,5 Promille. Es stellte sich außerdem heraus, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl bestand. Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der Mann in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

