Rhein-Neckar. Was war los am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheim plant zusätzliche Impfteams und zentralen Impfpunkt im Stadthaus: Mannheim prescht bei niederschwelligen Impfangebote erneut vor: Die Stadt plant zwei zusätzliche kommunale Teams sowie einen zentralen Impfpunkt im Stadthaus. Auch Booster-Impfungen sind möglich.

Inzidenz in Mannheim nun bei 350 - zwei weitere Todesfälle: Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Donnerstag mit 200 neuen Fällen auf insgesamt 22.257 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist erneut gestiegen und liegt nun bei 350,5.

Geheimer Steuerberater und „erkennbare Manipulationen“ innerhalb der Mannheimer CDU: War Schatzmeister Thorsten Bock ein Strohmann? Hat nicht er, sondern ein noch unbekannter Steuerberater die Buchungen für die CDU Mannheim gemacht? Die internen Kritiker stellen dem Kreisparteigericht spannende Fragen.

Ludwigshafener Klinik-Chef ist wütend über die Corona-Politik: Hans-Friedrich Günther und sein Ärztlicher Direktor Günter Layer sprechen über verfehlte Maßnahmen in Land und Bund, über steigende Zahlen von Impfdurchbrüche und über die Frage, wann Corona endlich zu Ende ist.

Lichtmeile bringt Musik und Literatur in die Mannheimer Neckarstadt-West: Von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. November spielt die Musik bei der Lichtmeile im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West - natürlich mit Hygienekonzept.

Hitzige Debatte über Lagerung von hochradioaktivem Abfall in Philippsburg: Die Stadt Philippsburg muss sich auf die Rücknahme von bis zu fünf Castorbehältern aus Frankreich einstellen. Der hochradioaktive Atommüll stammt aus deutschen Kernkraftwerken, auch aus Philippsburg.

Kaffeekreation zum "MM"-Jubiläum ist fertig: Gemeinsam mit einer Leserin und einem Leser hat sich die "MM"-Kaffee-Delegation bei einer Verkostung für zwei Bohnen entschieden - und für einen Namen.

