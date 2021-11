Rhein-Neckar. Was war los am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Höchstwert an neuen Fällen seit Beginn der Pandemie in Mannheim: Die Stadt hat am Mittwoch 247 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Damit erhöht sich die Inzidenz auf deutlich über 300.

Mannheim erhält 50.000 Euro-Förderung für queere Vielfalt: Für das Projekt "Queere Vielfalt im Quartier und der Community“ erhält die Stadt Mannheim eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro vom Land. Das Geld kann bis März 2022 in verschiedene Projekte investiert werden.

Rettungshund Cooper findet vermisste Person bei Rettungseinsatz in Mannheim: Mehrere Stunden ist im Stadtteil Neuhermsheim vergeblich nach einer vermissten Person gesucht worden – erst der Einsatz von Rettungshund Cooper führte zum Auffinden der Person.

Mannheim hat jetzt einen einzigartigen Fledermausturm: Fledermäuse sollen auf der Buga 23 einen sicheren Unterschlupf finden. In einem 7,21 Meter hohen Holzturm sollen sich die Tiere einquatieren. Und noch etwas auf dem Gelände der Mannheimer Bundesgartenschau nimmt Form an.

Kinder der Mannheimer Schillerschule ziehen in neue Räume: Die Klassenzimmer sind generalsaniert. Aber die Arbeiten an der Schule in Neckarau gehen weiter.

Starkes China-Geschäft beflügelt Heidelberger Druckmaschinen: Nach einem deutlichen Einbruch zu Beginn der Corona-Krise erholt sich das Geschäft von Heidelberger Druckmaschinen.

Unsere Farben! Spannende Interviews und ein tolles Gewinnspiel in unserem Themenspecial über die Adler Mannheim. Jetzt mitmachen und gewinnen!