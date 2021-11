Rhein-Neckar. Was war los am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Infektionsgeschehen in der Region: Die Corona-Lage in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis hat sich jeweils verschärft, auch die Kennwerte für den Südwesten erhöhten sich. In Mannheim liegt die Inzidenz nun bei etwa 295. Zudem wurde der Höchstwert an Neuinfizierten binnen eines Tages seit Ausbruch der Pandemie in der Quadratestadt erreicht.

Weitere Tote nach Corona-Ausbruch in Neckarauer Seniorenheim: Nach dem Corona-Ausbruch im Mannheimer Pflegeheim Haus am Park hat sich die Zahl der Verstorbenen auf neun erhöht. Im Haus hatte es niedrige Impfquoten und wohl auch auf Leitungsebene Impfskepsis gegeben.

Stadt Mannheim soll Eltern "umgehend" Kita-Platz bereitstellen: Erster Erfolg in einer Klage gegen die Stadt Mannheim: Sie müsse den Eltern eines Vierjährigen "umgehend" einen Kita-Platz zur Verfügung stellen, so das Verwaltungsgericht Karlsruhe. Die Stadt legte Beschwerde ein.

Nur acht von 27 Deportierten überlebten: Aus Anlass des 83. Jahrestages der judenfeindlichen Novemberpogrome von 1938 macht in Ladenburg die Wanderausstellung "Mannheim - Izieu - Auschwitz" Station. Eindrücklich schildert sie die Schicksale.

„Hartz und Herzlich“- Dagmar im Alter von 67 Jahren gestorben: Sie war bekannt durch die RTL2 Sozialdoku "Hartz und Herzlich" und bei Zuschauern sowie der Nachbarschaft in den Mannheimer Benz-Baracken allzeit beliebt. Dagmar ist im Alter von 67-Jahren gestorben.

Weihnachtsmarkt am Mannheimer Wasserturm: Unter Berücksichtigung der 2G-Regel sorgen rund 160 Hütten am Mannheimer Wasserturm für vorweihnachtliche Atmosphäre. Auf dem Weihnachtsmarkt wird es täglich ein Bühnenprogramm geben. Auch die Kleinsten kommen auf ihre Kosten.

Penthouse auf Ludwigshafener Hochbunker wird bald vermietet: Jahrelang stand der Mundenheimer Penthouse-Hochbunker zum Verkauf, jetzt hat er den Besitzer gewechselt. Spätestens Mitte 2022 soll die exklusive Wohnung mit Panoramablick über die Stadt vermietet werden.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.