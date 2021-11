Die Traktorenfabrik von John Deere in Mannheim soll moderner und umweltfreundlicher werden - dafür nimmt der US-Konzern in den nächsten Jahren knapp 80 Millionen Euro in die Hand. Herzstück des Vorhabens ist eine neue Lackieranlage, für die am Freitag der Spatenstich gesetzt wurde.

Bisher lassen auf dem Areal des Traktorenbauers auf dem Mannheimer Lindenhof nur ein paar Bauzäune die

...