Von Anke Philipp

Livemusik, Einblicke in künstlerisches Schaffen, Spaß für Kinder und Literatur an ungewöhnlichen Orten - die Lichtmeile lädt vom 19. bis 21. November wieder zum Bummeln und Staunen in die Neckarstadt-West ein. Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause haben die Veranstalter rund um das Kreativnetzwerk des Quartiermanagements Neckarstadt-West erneut ein Kulturfestival

...