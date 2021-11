Inzidenz in Mannheim nun bei 350 - zwei weitere Todesfälle

Mannheim. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Donnerstag (Stand 16 Uhr) mit 200 neuen Fällen auf insgesamt 22.257 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim - nach den täglich veröffentlichten Zahlen der Stadt – ist erneut gestiegen und liegt nun bei 350,5. Am Mittwoch hatte der Wert bei 336,7 gelegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Gesundheitsamt bestätigte am Donnerstag außerdem zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 Jahre und ein über 60 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Krankenhäusern. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 335 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 19.657 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2265 akute Infektionsfälle.