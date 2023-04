Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Was die Buga-Restaurants zu Essen anbieten: Insektenburger, Currywurst oder Spargel? Auf der Bundesgartenschau in Mannheim stehen den Besucherinnen und Besuchern 19 Gastro-Betriebe zur Auswahl - die Bewerber mussten strenge Kriterien erfüllen

Warum eine Feudenheimerin Buga-Parkscheine auf Ebay verkauft hat: Besucher-Sonderparkausweise für die Mannheimer Bundesgartenschau sind sehr begehrt, die Preise der Angebote steigen. Eine Anwohnerin der Parkzone erzählt uns, was sie zum Verkauf bewogen hat

Gemütlich im Parklet draußen sitzen? In Mannheim-Feudenheim ist das nicht mehr erlaubt: Wo seit 2020 Tische und Stühle am Straßenrand stehen, parken jetzt wieder Autos. Warum das so ist, bleibt unklar, Anfragen aus dem Bezirksbeirat blieben im Rathaus bislang unbeantwortet

Warum bei "Wein am Dom" in Speyer die Champions League fehlt: Wo ist die Prominenz? Tausende Tickets sind für die größte Weinmesse in der Pfalz am Wochenende in der Domstadt fast komplett vergriffen, aber die bekanntesten Namen fehlen. Warum eigentlich?

Kein Abstellplatz für neue Straßenbahnen in Heidelberg Zur Bundesgartenschau in Mannheim sind die ersten neuen Straßenbahnen unterwegs. In den nächsten drei Jahren sollen insgesamt 80 Bahnen auf die Schienen gesetzt werden. Doch in Heidelberg gibt es noch keine Abstellmöglichkeiten für die längeren Züge

Wie eine neue App Mannheimer Studierenden helfen soll, sich zu vernetzen: Die Hochschule Mannheim bietet ihren Studentinnen und Studenten eine neue Plattform an, mit der sie sich schneller und einfacher vernetzen können. Was genau steckt da dahinter?

Endspurt in Mannheim: Was wird im Luisenpark rechtzeitig zur Buga fertig?: Unterwasserwelt, Südamerikahaus, Großvoliere – Vieles sollte für die Buga 23 im Luisenpark ganz neu gemacht werden. Jetzt steht die Eröffnung kurz bevor. Wir haben nachgefragt, was fertig ist – und was nicht

