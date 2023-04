Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwochmorgen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Hockenheimer Familientragödie - die Stadt trägt Trauer: Fassungslosigkeit und Trauer herrschen in Hockenheim vor. Am Montag hat eine Mutter ihre beiden 7 und 9 Jahre alten Söhne getötet. Unbeantwortet ist bislang die Frage nach dem Motiv

Wie Mannheimer Forscher der Dauererschöpfung nach Covid auf der Spur sind: Rund drei Jahre nach Pandemiebeginn forschen hiesige Wissenschaftler an einer schweren, aber oft unscheinbaren Folge von Covid-19. Die Fatigue - bleierne Erschöpfung, die durch Schlaf kaum gelindert wird

Tipps vom Weltmeister - So gelingt die Pizza zuhause: Francesco Ialazzo ist Weltmeister im Pizzabacken - und betreibt eine Filialle auf den Planken. Im Gespräch verrät er das Geheimnis einer perfekten Pizza, welche Pläne er in Mannheim hat und gibt Tipps für Hobbyköche

Feudenheimer Verein - Geschichtsstunden in der Buga-Seilbahn: Was passierte bei der Neckarbegradigung 1927? Der Verein für Ortsgeschichte Feudenheim plant zur Bundesgartenschau ein Vortragsprogramm in luftiger Höhe

Lamy - Warum der Heidelberger Füllerhersteller jetzt auch Software entwickelt: Mit einem firmeneigenen Startup in Berlin will das Heidelberger Familienunternehmen Lamy neue Geschäftsfelder erschließen. Um Stifte soll es dabei explizit nicht gehen

Altriper Fähre in Mannheim-Neckarau - Kritik an neuen Preisen: Fußgänger und Autos zahlen jetzt mehr. Der Bezirksbeirat des Mannheimer Stadtteils Neckarau Die Stadt erklärt die Preise

BUGA-Musiker Gropper und Has Ardeur - "Wir waren künstlerisch komplett frei": Am 14. April eröffnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bundesgartenschau in Mannheim - dabei ist das Haifa Symphony Orchestra mit einem Werk der Mannheimer Popmusiker Ziggy Has Ardeur und Konstantin Gropper

