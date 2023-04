Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Zwei Kinder in Hockenheim tot aufgefunden: In Hockenheim sind am Ostersonntag zwei Brüder tot in einer Wohnung entdeckt worden. Eine Angehörige wurde wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes festgenommen. Die Ermittlungen dauern an

Die Geschichte der Spinelli-Barracks in Mannheim - einst war alles tabu: Wo in wenigen Tagen die Bundesgartenschau Mannheim eröffnet wird, war mehr als 80 Jahre die Bevölkerung ausgesperrt. Hinter Zäunen mit Stacheldraht hatte erst die Wehrmacht das Sagen, dann die US Armee. Jetzt ist alles begrünt

Das "Ganush in den Quadraten": Trendküche vom Mittelmeerraum bis Israel in Mannheim: Cenk Kaya und Sevtap Kaya bieten im ehemaligen „C-Five“ levantinische Küche an. Und wollen im Garten des Zeughauses der REM einen Ort schaffen, an dem Menschen zusammen kommen, um gemeinsam zu genießen

Wieder mehr Feldhasen in Mannheim: Auch wenn man sie als Laie kaum zu Gesicht bekommt: Die Zahl der Feldhasen ist in Mannheim wieder leicht gestiegen. Auf Bundesebene dagegen stagniert sie. Warum die bedrohten Tiere trotzdem gejagt werden dürfen

Hier gibt es in Mannheim das beste Frühstück: Lieber French Toast oder Avocado-Bagel? In Mannheim gibt es viele Spots für Frühstück von früh bis spät. Wir haben in den Stadtteilen nach den besten Cafés gesucht - hier kommen unsere Empfehlungen

Wie sich Mannheimer Schulen auf die Buga vorbereiten: An den Mannheimer Schulen sind die Vorbereitungen für die Bundesgartenschau fast abgeschlossen. Wir haben uns umgeschaut, was in Klassenzimmern und Werkstätten angefertigt wurde und was genau auf der Buga geplant ist

