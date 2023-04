Rhein-Neckar. Was ist am DIenstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Was nach der Buga im Mannheimer Luisenpark bleibt: Südamerikahaus, Unterwasserwelt, Pinguine: Lange wurde der Mannheimer Luisenpark vernachlässigt, aber für die Bundesgartenschau ist viel passiert. Ein Überblick

Goldschatz aus Heidelberg Zwei Goldbarren sowie -münzen im Wert von über 135.000 Euro sind in Heidelberg bei der Polizei abgegeben worden. Wem gehört der Schatz?

Nach Bluttat in Hockenheim - ZI-Experte zu Motiven der Kindstötung: Der Lebensgefährte der Mutter tötet ein Kind in Ulm, eine Frau bringt ihre beiden Söhne in Hockenheim um. Es waren Osterfeiertage der Fassungslosigkeit. Was kann Menschen dazu treiben, ihren Kindern was anzutun?

Viel Bewegung im Kader der Adler Mannheim Wer bleibt? Wer kommt? Wer geht? Auch nach der abgelaufenen Saison stellen sich die Fans der Adler Mannheim die Frage, wie die Eishockey-Mannschaft für die Spielzeit 2023/24 aussehen wird. Hier ein Überblick

Prozessbeginn nach Bombendrohung in Bad Dürkheim: Am Dienstag hat der Prozess gegen einen 53-Jährigen begonnen, der in Bad Dürkheim für einen Großeinsatz der Polizeigesorgt haben soll. Und noch mehr: Wenige Wochen später soll er auf einem Friedhof eine Frau ausgeraubt haben

Frist abgelaufen - vier Männer treten bei Bürgermeisterwahl in Ilvesheim an: Jetzt ist es offiziell: Vier Männer wollen den Chefsessel im Ilvesheimer Rathause. Einer von ihnen ist der Amtsinhaber, er will seinen Sitz behalten. Am Montag entscheidet ein Ausschuss über die Zulassung der Kandidaten

Trauer um den Heidelberger Jazzmusiker Karl Berger: Der 88-jährige Vibrafonist starb in seiner Wahlheimat USA. Seine Karriere begann im "Cave 54" und führte ihn regelmäßig an die Seite von Weltstars

