Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wann breitere Autobahnen auch in der Metropolregion kommen: Auch drei Autobahnabschnitte in der Metropolregion stehen auf der Liste der Straßen, die nach dem Willen der Bundesregierung schnell ausgebaut werden sollen. Doch wann der Ausbau Wirklicheit wird, steht in den Sternen

Bundespräsident Steinmeier - „Die Buga ist eine große Chance für Mannheim“: Das deutsche Staatsoberhaupt wird traditionell auch die Buga 23 "Gewinn an Lebensqualität für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt“

Warum Buga-Anwohner in ihren Briefen statt 20 nur zehn Parkscheine finden: Während der Buga gilt in angrenzenden Gebieten ein strenges Parkkonzept. Betroffene Anwohner sollen eigentlich 20 Parktickets erhalten - verschickt wurde aber nur die Hälfte. Die Stadt Mannheim äußert sich dazu

Die Adler Mannheim Die Adler Mannheim haben das erste Spiel in der Play-off-Halbfinalserie der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Beim ERC Ingolstadt hatten sie zwar lange Zeit Probleme, doch eine starke Schlussphase brachte die Wende

Mannheimer Philipp Burkhardt ist Deutscher Weißwurstmeister: Die beste Weißwurst deutschlands stammt aus Mannheim! Philipp Burkhardt ist deutscher Meister, auf dem Waldhof Der 30-Jährige erklärt, wie die perfekte Weißwurst geht und was er plant

Wie es mit dem Denkmal für Seppl Herberger auf dem Waldhof weitergeht: Mit einem Hammer schlug der Täter auf das Denkmal ein: Dem Ex-Nationaltrainer Seppl Herberger ist in Mannheim-Waldhof ein Platz gewidmet. Die Stele wurde Opfer eines Vandalen. Nun ist bekannt, wie es mit ihr weitergeht

SAP verliert Arbeitsdirektorin Sabine Bendiek: Sabine Bendiek will Ende des Jahres beim Softwarekonzern SAP aufhören. Mal wieder beginnt in Walldorf eine Nachfolgesuche im Vorstand. Warum hat es nicht gepasst?

Ludwigshafen bereitet neue Notunterkünfte vor: Die Stadt Ludwigshafen bereitet sich auf weitere Geflüchtete vor, steht aber mit dem Rücken zur Wand: In der Wollstraße werden zwei Hallen hergerichtet. Müssen auch Sporthallen belegt werden?

