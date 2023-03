Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

In Mannheim gibt es so viele Hunde wie noch nie: Rein rechnerisch kommt in Mannheim auf 27 Menschen jetzt ein Hund. Bei der Stadt sind mehr als 12 000 der Verbeiner gemeldet, ein neuer Allzeit-Rekord - auch mit negativen Folgen

Beschäftigte des Grosskraftwerks Mannheim schlagen Alarm: Im Grosskraftwerk Mannheim (GKM) gibt es offenbar massive Personalprobleme. Davon zeugen drei von Mitarbeitern verfasste Brandbriefe. Gar von einem drohenden Blackout in Mannheim ist die Rede

Beschäftigte des Grosskraftwerks Mannheim schlagen Alarm: Im Grosskraftwerk Mannheim (GKM) gibt es offenbar massive Personalprobleme. Davon zeugen drei von Mitarbeitern verfasste Brandbriefe. Gar von einem drohenden Blackout in Mannheim ist die Rede

Der fünfte Wechsel ist bestätigt: Bei den Grünen gibt es so viele Veränderungen wie in keiner anderen Mannheimer Gemeinderatsfraktion. Wie wirkt sich das auf die politische Arbeit aus?

Mannheimer will den regionalen Handel stärken will: Eine Geschenke-App "Made in Mannheim" soll den Handel nach multiplen Krisen wiederbeleben - mit „Geheimen Funden“. Wie kann das gehen?

Nächster Rückschlag für die Rhein-Neckar Löwen im Titelkampf: Die Mannheimer kassieren in der Handball-Bundesliga die dritte Niederlage in Folge. Sie verlieren nach einer schwachen ersten Halbzeit in Lemgo mit 30:33

„Auf der Bühne entstehen fantastische Momente“: Regisseurin Cordula Däuper inszeniert die Henry-Purcell-Oper „Dido and Aeneas“ in der Alter Schildkrötfabrik in Mannheim-Neckarau Musiktheater-Aufführung in der neuen Wirkstätte des Mannheimer Nationaltheaters

