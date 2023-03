Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Zehn überraschende Thesen für die Mannheimer Innenstadt: Die Gruppe von Gewerbetreibenden, die den Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt zu Fall gebracht hat, macht jetzt Vorschläge, wie es in der City weitergehen könnte. Und die Thesen überraschen

Wie ein türkischer Journalist Folter unter Erdogan erlebte: Tritte, Schläge und psychische Gewalt. Wochen nach dem nächtlichen Putschversuch am 15. Juli 2016 wurde Cem K. (Name geändert) verhaftet. Er beschreibt ein Land, in dem es keine Pressefreiheit mehr gibt

Warum Mannheimer Sportvereinen ehrenamtliche Übungsleiter fehlen: Neben den stark gestiegenenen Energiekosten und sinkenden Mitgliederzahlen beklagen die Mannheimer Sportvereine vor allem einen zunehmenden Mangel an ehrenamtlichen Übungsleitern. Dafür gibt es einen Hauptgrund

Bayreuther Straße Ludwigshafen - Bewohner müssen prekäre Zustände länger erdulden: Die Einweisungsgebiete für von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen in Ludwigshafen gelten seit 25 Jahren als sanierungsbedürftig. Getan hat sich bis heute nichts. Jetzt gibt es einen neuen Rückschlag

Wohnen hinter buntem Glas: Ein Kirchenschiff als Wohnzimmer? Diesen Traum kann man sich im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen verwirklichen. Die ehemalige Kirche St. Laurentius steht zum Verkauf

Warum die Buga einen Tisch der Nationen aufbaut: Ein Stuhl für jeden UN-Staat und eine lange Tafel. Auf Spinelli soll bei der Buga ein Friedens-Mahnmal entstehen, von Kunsthandwerkern und Psychiatriepatienten gebaut

Das neue "Zeitreise"-Magazin ist da: Während der Buga steht der Mannheimer Luisenpark wieder im Mittelpunkt. Doch fast hätte es ihn wegen der BASF gar nicht gegeben. Warum, steht im neuen "Zeitreise"-Magazin. Darin gibt's außerdem etliche Ausflugstipps

„Das Eigenkapital der Banken ist zu niedrig“: Wie labil das Finanzsystem ist, zeigt, dass selbst die Pleiten von kleinen US-Banken für Aufregung sorgen. Gerhard Schick von Finanzwende erklärt, woran das liegt





Er beerbt zum 1. April SAP-Finanzchef Luka Mucic. Wie Dominik Asam tickt und welche Aufgaben auf den Manager bei Europas größtem Softwarekonzern warten

