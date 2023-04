Bundespräsident Steinmeier: „Die Buga ist eine große Chance für Mannheim“

Mannheim. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat noch vor Eröffnung der Mannheimer Bundesgartenschau das Nachhaltigkeitskonzept gelobt. Dem „Mannheimer Morgen“ sagte das Staatsoberhaupt: „Die Buga ist eine große Chance für Mannheim. Es entstehen grüne Oasen, die der Stadt auf Dauer erhalten bleiben.“

Die Buga 23 schaffe öffentliche Orte, „an denen sich Menschen begegnen und sich austauschen können, an denen Familien und Freunde ihre freie Zeit miteinander verbringen und sich erholen“.

Es zeigt, wie wichtig der Erhalt und die Schaffung neuer Naturflächen gerade in Ballungsräumen ist Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident

Das sei ein Gewinn an Lebensqualität für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt. „Und es zeigt, wie wichtig der Erhalt und die Schaffung neuer Naturflächen gerade in Ballungsräumen ist“, so Steinmeier weiter.

Der Bundespräsident wird die Mannheimer Gartenschau am 14. April auf dem Spinelli-Gelände feierlich eröffnen. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird erwartet. Die Buga 23 läuft bis Oktober.

Dass die Buga sich „auch dem zentralen Zukunftsthema der Nachhaltigkeit“ widmet, beeindruckt den Bundespräsidenten. „Ein ehemaliges Kasernengelände wird beispielsweise als neue, naturnahe Fläche für Freizeit und Erholung nutzbar gemacht. Ein neues Stadtquartier soll dort entstehen“, so der Bundespräsident weiter.

Er freue sich sehr darauf, sich „demnächst von all dem persönlich ein Bild machen zu können“.