Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Buga in Mannheim - Wie die Feuerwehr die Rettung aus der Seilbahn übt: Eine komplette Evakuierung aus der Höhe ist nicht möglich! Die Seilbahn ist eine der Attraktionen der Mannheimer Bundesgartenschau. Für sie gilt ein besonderes Sicherheitskonzept. Nun wurde geprobt.

Autoattacke in Mannheim - Das sagt der wichtigste Zeuge: Kai Matt hat die Autoattacke in der Rhenaniastraße in Mannheim-Neckarau und die Verbundenheit mit den anderen Betroffenen.

Peter Kurz in Mannheims Partnerstadt - „Der Krieg ist allgegenwärtig“: Pressekonferenz im sicheren Keller. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hat die ukrainische Partnerstadt Czernowitz besucht. Mit seinem Amtskollegen hat er über den Krieg und den großen Wunsch der Ukraine gesprochen.

Coldplay geht mit SAP-App auf Tour: Die britische Band Coldplay will umweltfreundliche Konzerte spielen - und setzt dabei auf eine Software aus Walldorf. Der Nutzerkreis wird nun erweitert.

Wie die Metropolregion mehr Fachkräfte locken will: 90 000! So viele qualifizierte Arbeitskräfte könnten im Jahr 2035 im Bezirk der Industrie- und Handelskammer fehlen. Eine neue Kampagne wirbt für den Rhein-Neckar-Standort, der einen Riesenvorteil haben soll.

Was jetzt mit dem Café Fräulein Schiller in der Mannheimer Innenstadt passiert: Hähnchen in Walnusssoße trifft auf "Wrap Goethe". Vor siebeneinhalb Jahren hat Stephanie Urbach das Café Fräulein Schiller in den Quadraten gegründet. Jetzt ist Schluss. Aber das Café bleibt - und bekommt neue Einflüsse.

Michael Herberger über sein erstes Semester an der Popakademie, große Fußstapfen und Xavier Naidoo: Der frühere Bandleader der Söhne Mannheims spricht über seinen Start als Musikbusiness-Direktor, die Leistung von Vorgänger Hubert Wandjo und die Entflechtung seiner Geschäftsbeziehungen mit Ex-Kompagnon Naidoo.

