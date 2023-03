Warum Buga-Anwohner in ihren Briefen statt 20 nur zehn Parkscheine finden

Mannheim. Feudenheim ist ein wirklich schöner Mannheimer Stadtteil, in dem auch viele interessante Menschen leben. Mitunter wird ihnen vielleicht mal nicht ganz so Charmantes nachgesagt. Aus der Binnen-Perspektive lässt sich bestätigen, dass das nicht immer völlig falsch sein muss.

Das sagt die Stadt Mannheim

Höchstens bis zehn zählen zu können, gehört jedoch kaum dazu. Umso größer ist jetzt die Überraschung in der Buga-Anwohnerzone über Briefe der Stadt. Die schreibt, alle Volljährigen bekämen 20 Besucher-Parkscheine. Beigelegt sind aber nur zehn.

Ein fieser Trick? Es soll ja Zeitgenossen geben, die mit den Worten „Da spende ich gerne 20 Euro“ nur einen klein gefalteten Fünfer in die Dose schieben. Aber das würde die großartige Mannheimer Stadtverwaltung natürlich nie tun! Sie liefert auf Beschwerden - wie von Leserin Ursula Jizba - auch eine Erklärung: Rund 350 000 Parkscheine könnten nicht auf einmal gedruckt und kuvertiert werden. Daher würden sie in zwei Durchgängen verschickt, so hätten alle Berechtigten bis zum Buga-Start am 14. April zumindest zehn.

Absolut verständlich! Im Brief steht indes, man erhalte 20 und „diese Tagesparkscheine sind zu Ihrer Verwendung beigelegt“. Auf „MM“Nachfrage heißt es aus dem Verkehrsdezernat: „Hier haben wir uns eventuell missverständlich ausgedrückt.“ Ja, das ist nicht ganz auszuschließen. Nicht geschadet hätte womöglich ein Satz wie: „Hier die ersten Zehn, der Rest folgt .“ Aber gut, so auf die Schnelle wäre Sprachkritik unangemessen. Man kann nicht alles haben, nicht mal in Feudenheim.