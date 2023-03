Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum die neue Rhein-Neckar-Tram 2020 drei Jahre Verspätung hat: Die Straßenbahn-Flotte der RNV bekommt Zuwachs. Zum Buga-Auftakt werden die ersten sechs Bahnen der neuen Rhein-Neckar-Tram in Mannheim fahren. Warum sie mit deutlicher Verspätung kommen, erklären die RNV-Verantwortlichen

Eine 100-jährige Mannheimerin erzählt aus ihrem Leben: Am 28. März 1923 erblickt Johanna Donnert "am Paradeplatz", wie sie selbst sagt, das Licht der Welt. Am heutigen Dienstag feiert die Mannheimerin ihren 100. Geburtstag und erzählt aus ihrem Leben - das nicht immer einfach war

Kochende Punk-Fans öffnen mit Jugendlichen ein Lokal auf der Buga: Vom Logo-Design bis zur Speisekarte: Wie die "Kombüse"-Chefs auf der Bundesgartenschau in Mannheim in einem vierwöchigen Ferienprojekt zusammen mit Schülerinnen und Schülern ein neues Restaurant aufbauen und eröffnen

Kinderbetreuung in Mannheim teils schon um sechs Uhr morgens: Babysitter per App? Betreuungsplätze für kleine Kinder sind in vielen Kommunen Mangelware, auch in der Region. Um die Lücken zu füllen, schaffen Unternehmen eigene Angebote

Nach Ludwigshafener Messerangriff: Die Verteilung der Spendengelder nach der Bluttat von Oggersheim hatte in Ludwigshafen zu einer Debatte und einer Petition geführt. Die Spendenaufteilung wurde nun neu geregelt

Adler-Stürmer Matthias Plachta erlebt Formhoch zur rechten Zeit: Die Adler Mannheim stehen im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Einer davon ist Außenstürmer Matthias Plachta

Weiter AfD-Gesinnung im Vereinsteil des Schriesheimer Amtsblattes?: Wie können die rechtspopulistischen Beiträge eines AfD-nahen Vereins im Vereinsteil des Amtlichen Mitteilungsblattes der Sadt Schriesheim künftig verhindert werden? Darüber entscheidet Schriesheims Gemeinderat am Mittwoch

